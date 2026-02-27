Pronostico Borussia Dortmund-Bayern Monaco | si torna a doppia cifra

La partita tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco si svolge sabato alle 18:30, valida per la ventiquattresima giornata di Bundesliga. L'incontro sarà trasmesso in diretta TV e le probabili formazioni sono già state annunciate. Si prevede un pronostico che potrebbe portare a un risultato con doppia cifra di differenza.

Borussia Dortmund-Bayern Monaco è una partita valida per la ventiquattresima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Sono otto i punti di vantaggio che il Bayern Monaco ha sul Borussia Dortmund in classifica, secondo della classe. Un margine così ampio per una squadra così forte che è già sicurezza di titolo alla fine del campionato. Ma sabato sera si tornerà a viaggiare sulla doppia cifra. La legnata presa contro l’Atalanta in Champions League ha un peso enorme sui gialloneri di Kovac che, dopo il due a zero dell’andata nel quale non avevano oggettivamente rischiato nulla, si sono ritrovati di fronte una squadra, quella di Palladino, che ha martellato senza sosta dal primo all’ultimo minuto e che alla fine si è presa in regalo tutti gli errori commessi dal Dortmund. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Milan, numeri da record: solo Bayern Monaco e Borussia Dortmund come i rossoneri, il datoDopo i tre giorni di riposo concessi da Allegri, i rossoneri sono tornati ad allenarsi nella giornata di ieri.

Borussia Dortmund-Bayern Monaco (sabato 28 febbraio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronosticiIl sabato sera del 24esimo turno di Bundesliga si chiude con il Klassiker numero 114 della storia tra il Borussia Dortmund e il Bayern Monaco.

Complimenti vivissimi all’#Atalanta per la grandissima impresa di oggi. Non era facile, non era affatto scontata, e non era nei favori del pronostico questa qualificazione. Hanno letteralmente surclassato il Borussia Dortmund, evitando al calcio italiano una figur - facebook.com facebook