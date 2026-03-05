Al Hilal e Al Najma si sfidano nella venticinquesima giornata della Saudi Pro League. La partita si svolge in Arabia Saudita e le formazioni sono ancora da definire, con alcune indiscrezioni sui possibili titolari. Questa sfida rappresenta un momento importante per entrambe le squadre in campionato. La partita sarà trasmessa in diretta e seguirà un pronostico che indica un esito favorevole per la squadra di Inzaghi.

Al Hilal-Al Najma è una partita valida per la venticinquesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla Qualche settimana fa si è pensato anche ad un possibile esonero di Simone Inzaghi. Un paio di pareggi consecutivi dell’Al Hilal hanno messo a rischio la posizione dell’ex allenatore dell’Inter che, però, adesso, ha l’occasione di centrare la seconda vittoria di fila e rimanere agganciato al primo posto, distante solamente tre lunghezze. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Sì, perché nonostante il campionato ancora sia abbastanza lungo e tutto potrebbe succedere, alcuni passi falsi non sono piaciuti ai tifosi di quella che tutti considerano la squadra più forte e che nel mercato di gennaio ha anche preso Benzema. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Pronostico Al Hilal-Al Najma: tutto semplice per Inzaghi

