Pronostico Al Kholood-Al Hilal | Inzaghi chiude il 2025 al secondo posto
L’incontro tra Al Kholood e Al Hilal, valido per l’undicesima giornata della Saudi Pro League, vede l’Al Hilal di Simone Inzaghi impegnata nella corsa alle prime posizioni. Attualmente terza in classifica, la squadra si prepara a sfidare gli avversari in una partita importante per consolidare il proprio piazzamento nel campionato 2025. Ecco le probabili formazioni, il pronostico e le modalità per seguire l’evento.
Al Kholood-Al-Hilal è una partita valida per l’undicesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla Nel momento in cui andiamo online l’Al-Hilal di Simone Inzaghi è terzo in classifica, con due punti in meno dell’Al-Taawon (ma con una partita in meno, anche) e quattro in meno dall’Al Nassr di Ronaldo. E il distacco, almeno per quanto riguarda questa fine di 2025, non verrà comunque abbattuto. Pronostico Al Kholood-Al-Hilal: Inzaghi chiude il 2025 al secondo posto (AnsaFoto) – Ilveggente.it Si chiuderà, insomma, l’anno al secondo posto, alle spalle della squadra che fino al momento le ha vinte tutte e che non sembra in nessun modo vogliosa di lasciare la presa. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Leggi anche: Saudi Pro League, Al-Hilal di Inzaghi ancora imbattuto dopo 15 gare in stagione! Successo in dieci contro l’Al-Fateh dell’ex Inter e primo posto in attesa di CR7
Leggi anche: Choc a Barcellona, l’Al-Hilal di Inzaghi offre 400 milioni di euro per Lamine Yamal: lui non chiude
Pronostico Al Kholood-Al-Hilal: Inzaghi chiude il 2025 al secondo posto; Al Kholood - Al-Hilal Saudi Football Club Pronostico e confronto quote 31.12.2025.
Pronostico Al Kholood-Al-Hilal: Inzaghi chiude il 2025 al secondo posto - Hilal è una partita valida per l'undicesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla ... ilveggente.it
Cancelo Al Hilal, clamoroso: Simone Inzaghi ha messo fuori rosa il terzino portoghese. Sarà cessione a gennaio - Cancelo Al Hilal | Si consuma un divorzio inaspettato nel deserto: l'avventura di Joao Cancelo in Arabia Saudita sembra ... news-sports.it
Manchester City-Al Hilal, Inzaghi cerca l'impresa per... ritrovare l'Inter: pronostico - Non ci sono dubbi che il City di Guardiola sia una delle grandi favorite per il successo del Mondiale per club ma se Inzaghi centrasse l'impresa di eliminare la squadra di Pep potrebbe ritrovare nei ... gazzetta.it
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.