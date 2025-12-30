L’incontro tra Al Kholood e Al Hilal, valido per l’undicesima giornata della Saudi Pro League, vede l’Al Hilal di Simone Inzaghi impegnata nella corsa alle prime posizioni. Attualmente terza in classifica, la squadra si prepara a sfidare gli avversari in una partita importante per consolidare il proprio piazzamento nel campionato 2025. Ecco le probabili formazioni, il pronostico e le modalità per seguire l’evento.

Al Kholood-Al-Hilal è una partita valida per l’undicesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla Nel momento in cui andiamo online l’Al-Hilal di Simone Inzaghi è terzo in classifica, con due punti in meno dell’Al-Taawon (ma con una partita in meno, anche) e quattro in meno dall’Al Nassr di Ronaldo. E il distacco, almeno per quanto riguarda questa fine di 2025, non verrà comunque abbattuto. Pronostico Al Kholood-Al-Hilal: Inzaghi chiude il 2025 al secondo posto (AnsaFoto) – Ilveggente.it Si chiuderà, insomma, l’anno al secondo posto, alle spalle della squadra che fino al momento le ha vinte tutte e che non sembra in nessun modo vogliosa di lasciare la presa. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

