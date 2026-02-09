la nuova console xbox potrebbe non uscire nel 2027 per un report

La nuova Xbox potrebbe non arrivare nel 2027. Secondo un recente report, le voci su una console di nuova generazione pronta per il prossimo anno sembrano infondate. Gli analisti suggeriscono che Microsoft potrebbe prendersi ancora più tempo per svilupparla, lasciando spazio a eventuali ritardi. I fan dovranno aspettare ancora un po’ prima di vedere una nuova Xbox sul mercato.

Negli ultimi mesi si è parlato con insistenza della nuova console Xbox pronta ad arrivare nel 2027, ma un recente report ridimensiona questa prospettiva. Secondo diverse fonti vicine a Microsoft, la finestra temporale indicata non rappresenta un impegno definitivo, con l’azienda che starebbe valutando con cautela tempi, costi e maturità tecnologica prima di fissare una data. Il risultato è uno scenario più flessibile rispetto alle aspettative iniziali. E il 2027, ora, appare come un obiettivo possibile ma non garantito. Insider Gaming segnala che l’idea di una Xbox di nuova generazione nel 2027 è emersa dopo alcune dichiarazioni di Lisa Su, CEO di AMD, che ha confermato come lo sviluppo del SoC semi-custom destinato alla prossima piattaforma Xbox stia procedendo bene e possa supportare un lancio in quell’anno. 🔗 Leggi su Game-experience.it

