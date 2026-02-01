Il progetto Fragmenta picta senza segreti

Questa mattina, i ricercatori hanno aperto un nuovo capitolo sul progetto “Fragmenta picta”. I frammenti di intonaco trovati nel santuario della Sassella rivelano una decorazione parietale di carattere religioso. Ora si cerca di capire cosa rappresentavano e quale ruolo avessero queste pitture antiche.

I frammenti di intonaco del santuario della Sassella svelano una decorazione parietale di carattere devozionale. Il progetto "Fragmenta picta", dedicato allo studio, alla ricomposizione e alla valorizzazione dei frammenti di intonaco dipinto provenienti dalla chiesa di Santa Maria della Sassella, sarà presentato domani, lunedì 2 febbraio, alle ore 17.30, a Palazzo Sassi de' Lavizzari, sede del Museo Valtellinese di Storia e Arte, a Sondrio. I frammenti erano stati rinvenuti alla fine degli anni Novanta, nel corso dello scavo archeologico condotto sotto il pavimento della chiesa, in occasione dei lavori di restauro.

