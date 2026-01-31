Nasce una Sezione donatori di sangue dedicata ai medici

La Fidas di Udine sta per creare una sezione speciale dedicata ai medici che sono anche donatori di sangue. Dopo aver fatto una prima donazione collettiva, stanno per ufficializzare questa nuova divisione, pensata per coinvolgere chi unisce il ruolo di professionista sanitario a quello di donatore. L’obiettivo è rafforzare la rete tra medici e donatori, rendendo più forte il legame tra chi salva vite ogni giorno e chi si impegna a farlo anche nel tempo libero.

Una Sezione dei donatori di sangue dedicata a chi è donatore e professionista allo stesso tempo. È imminente la costituzione della nuova articolazione dell’Afds provinciale di Udine, che dopo una prima donazione collettiva sta ora per essere costituita. Il nome c’è già: sarà intitolata, infatti.🔗 Leggi su Udinetoday.it Approfondimenti su Udine Donatori Posti auto gratis ai donatori di sangue: l’Ast al lavoro per altri parcheggi Cresce la donazione di sangue nel 2025 a Chieti, Parlante (Avis): "Grazie alla città e ai donatori" Nel 2025 a Chieti si registra un aumento delle donazioni di sangue, un segnale di forte solidarietà. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Donazione di Sangue e Lavoro: Novità Importanti in Arrivo! Ultime notizie su Udine Donatori Argomenti discussi: FantaSanremo, nasce la lega ufficiale di AVIS - AVIS; Il Donare nasce dall’esempio; In Canada nasce il primo pronto soccorso pensato per gli anziani; In provincia di Torino c’è una chiesa da salvare ma servono soldi, non preghiere. Nasce una Sezione donatori di sangue dedicata ai mediciSarà intitolata a Bruno Barillari, primario a Udine per 40 anni. Riccardi: Riconoscenza a tutti i donatori di sangue ... udinetoday.it Il Donare nasce dall’esempioSulmona,27 gennaio- Ogni volta che si sostituisce un calendario, perché giunto al capolinea del 31 dicembre, mentre si sceglie il nuovo fra gli avuti in omaggio da aziende o rappresentanti di categori ... corrierepeligno.it Nasce sul sito del Marcelli una nuova sezione dedicata agli articoli scritti dagli studenti Un archivio digitale che raccoglie esperienze, riflessioni e racconti di scuola, per dare voce a chi la vive ogni giorno. Un progetto di scrittura, comunicazione e partecipazion facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.