Sciopero generale la Cgil in piazza a Rimini Dai trasporti alle fabbriche | le ragioni della protesta

Lo sciopero generale della Cgil si tiene oggi, venerdì 12 dicembre, a Rimini, coinvolgendo settori come trasporti e industrie. La protesta nasce come risposta alle misure della manovra del governo Meloni, con lavoratori e sindacalisti che manifestano per rivendicare diritti e miglioramenti delle condizioni lavorative.

Oggi, venerdì 12 dicembre, è in corso lo sciopero generale della Cgil contro la manovra del governo Meloni. Di provvedimento "ingiusto" e "balordo" parla Maurizio Landini. Lo stop è nazionale, di 24 ore, e interessa tutti i settori: dai trasporti alla scuola, dalla sanità alle fabbriche. Anche a. Riminitoday.it VIDEO / È partito questa mattina alle 9 dalla stazione di Mestre il corteo indetto dalla Cgil per lo sciopero generale, a livello nazionale, con le diverse centinaia di manifestanti che si stanno dirigendo verso la meta finale, che sarà piazza Mercato a Marghera. L - facebook.com Facebook Sciopero generale Cgil, partito il corteo di Firenze con Landini ilsole24ore.com/art/sciopero-g… Vai su X

Sciopero CGIL 12 dicembre: ecco perché i lavoratori scendono in piazza

