Processo Pifferi bis assolte le psicologhe e l'avvocata | Non esiste una vera e propria cospirazione criminale

Sono state depositate le motivazioni della sentenza che ha assolto l'avvocata di Alessia Pifferi, tre psicologhe del carcere San Vittore e l'ex consulente della difesa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Pifferi bis, assolte avvocata e psicologhe: test su salute mentale non truccati/ Pontenani: “Incubo finito” - Il legale di Alessia Pifferi, il perito psichiatrico della difesa e le quattro psicologhe del carcere di Milano dove era detenuta la donna sono state assolte nel processo Pifferi bis che si è ... ilsussidiario.net

L’avvocata Pontenani assolta dall’accusa di falso: “Indagine che ha leso anche il diritto alla difesa di Pifferi” - L’avvocata Alessia Pontenani, le psicologhe di San Vittore e lo psichiatra Marco Garbarini sono stati assolti dal gup di Milano dall’accusa di falso. fanpage.it

Pifferi bis, legali delle psicologhe: "Processo alle idee, uno scandalo iniziare" - E' stata assolta l'avvocata Alessia Pontenani, legale di Alessia Pifferi e imputata nel filone su ipotesi di falso e favoreggiamento. notizie.tiscali.it

C’è un pm a Milano, Francesco De Tommasi, che mentre processa una donna (Alessia Pifferi) per la morte della figlia di 18 mesi mette sotto indagine in un processo parallelo la legale di Pifferi, 4 psicologhe del carcere di San Vittore e uno psichiatra e li accus - facebook.com facebook