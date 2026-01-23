Rinvii a giudizio per l' appalto Amiu Wwf Foggia | Una pagina storica per la città

Il Tribunale di Foggia ha disposto il rinvio a giudizio di tutti gli imputati nel procedimento riguardante l’appalto di Amiu, coinvolgendo anche il Wwf Foggia. La vicenda riguarda l’affidamento del servizio di igiene urbana e la gestione dell’impianto Tmb di Passo Breccioso, con ipotesi di falsi documentali. Questa decisione rappresenta un passaggio importante nel processo di trasparenza e legalità nella gestione dei servizi pubblici locali.

Il Tribunale di Foggia ha disposto il rinvio a giudizio per tutti gli imputati nel procedimento penale che coinvolge l’affidamento del servizio di igiene urbana ad Amiu Puglia spa e la gestione dell’impianto Tmb di Passo Breccioso, oltre ad altre ipotesi di falsi documentali relativi ai servizi.🔗 Leggi su Foggiatoday.it In campo al palazzetto dello sport: "Una pagina storica per la città"Oggi segna un momento importante per Matelica, con l'inaugurazione di un nuovo spazio sportivo nel palazzetto. Leggi anche: Inchiesta gare d'appalto Amiu e cimitero: nove indagati, parti civili ammesse al processo La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Rinvii a giudizio per l'appalto Amiu, Wwf Foggia: Una pagina storica per la città; Crollo della gru, tre rinvii a giudizio: Finalmente otterremo giustizia; Bancarotta Andromeda, distrazione di beni per 530mila euro: in cinque a processo; Amiu-cimitero, Comune responsabile civile e rinvii a giudizio. Rotazione per Longo, Affatato verso pensione. L'ex prefetto Francesco Messina rinviato a giudizioLo ha stabilito oggi 22 gennaio il gup Laura Arcaro. L'appuntamento è per il 10 giugno. L'alta carica dello stato è indagato per indebito utilizzo degli agenti e peculato d'uso. Lo stesso ha già ripia ... padovaoggi.it Viterbo – Nonno indagato per violenza sessuale, rinviato a giudizio 80enne di BagnaiaLa scoperta nel tema che la ragazzina ha scritto a scuola VITERBO – Nonno abusa della nipote, ieri il rinvio a giudizio. E' stato un tema scritto a ... etrurianews.it Le famiglie mafiose di Agrigento/Villaseta e Porto Empedocle: chiesti 17 rinvii a giudizio -- I pubblici ministeri della Direzione distrettuale antimafia di Palermo, Claudio Camilleri, Giorgia... #Agrigento #famiglie #mafiose #PortoEmpedocle #villaseta #SiciliaTv # - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.