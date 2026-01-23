L’attenzione sull’Stadio Arechi resta alta, con un’interrogazione dell’opposizione rivolta al Presidente della Giunta regionale. La richiesta mira a chiarire lo stato attuale dei lavori di ristrutturazione, riqualificazione e adeguamento dell’impianto sportivo, evidenziando l’importanza di conoscere tempi e fondi disponibili. La questione rimane centrale nel dibattito istituzionale, sottolineando l’interesse pubblico per un intervento che mira a garantire la sicurezza e la funzionalità dello stadio.

Il futuro dello Stadio Arechi torna al centro del dibattito istituzionale. Un esponente dell’opposizione in Consiglio regionale ha presentato un’interrogazione a risposta scritta indirizzata al Presidente della Giunta regionale, chiedendo chiarimenti sullo stato dei lavori di ripristino, riqualificazione e adeguamento dell’impianto sportivo. L’iniziativa nasce alla luce dell’avvio, lo scorso novembre, degli interventi di demolizione della Curva Nord, annunciati come primo passo di un progetto di lungo periodo finalizzato a rendere lo stadio idoneo a ospitare eventi calcistici internazionali, compresi quelli legati agli Europei del 2032. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Stadio Arechi, richiesta di chiarezza su fondi e tempi della ristrutturazione

Le rotonde allo svincolo della A11. Capecchi punta il dito su Giani: "Chiarezza su tempi e responsabili"Capecchi richiede maggiore chiarezza sulla realizzazione della rotonda allo svincolo della A11 di Montecatini Terme.

Leggi anche: Il nuovo stadio Arechi: fissata la riunione della Commissione di Vigilanza

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Salernitana-Giugliano: accrediti stampa e fotografi; Stadio Maradona e San Carlo, Manfredi va in pressing su Fico:servono decisioni in tempi rapidi; Salernitana senza tifosi, arriva l'alt del prefetto: Trasferta vietata; Il governo italiano gela De Laurentiis: no al nuovo stadio di proprietà, deciderà il Comune!.

Euro 2032, l’autocandidatura del sindaco di Salerno: «Lo stadio Arechi sarà pronto»L’impianto sarà totalmente ristrutturato e ammodernato con fondi della Regione Campania. Per questo il primo cittadino Vincenzo Napoli ha scritto a Gravina per inserirlo nel programma. Vincenzo Napoli ... lettera43.it

Stadio Arechi, il sindaco Napoli a Gravina: «Lo stadio di Salerno Euro 2032»Mentre a Napoli «si fa la storia» del nuovo Arechi, Vincenzo Napoli, il sindaco di Salerno, scrive alla Federcalcio per segnalare lo stadio tra gli idonei ad ospitare gli Europei 2032. Dagli ... ilmattino.it

Salerno, la segnalazione: Via San Leonardo e zona stadio Arechi trasformate in discarica a cielo aperto salernonotizie.it .. facebook

Arrivati allo stadio Arechi! #SalernitanaCosenza #avantibersagliera #salernitana x.com