Probabili formazioni Milan Inter | ballottaggio in attacco per affiancare Leao Ecco il prescelto di Allegri

Il derby di Milano si avvicina e le probabili formazioni di Milan e Inter sono al centro delle attenzioni. In casa rossonera, c’è un ballottaggio in attacco per scegliere chi affiancherà Leao, mentre i nerazzurri si preparano a schierare la formazione titolare. Le ultime novità riguardano le scelte dei tecnici per la partita che si giocherà nelle prossime ore.

Pisa-Milan, probabili formazioni: ballottaggio in difesa. In attacco spazio a Leao e NkunkuDopo il successo contro il Bologna, il Milan di Massimiliano Allegri, domani sera, scenderà in campo contro il Pisa del nuovo Oscar Hiljemark alle...

Milan-Parma, probabili formazioni: ballottaggio in difesa. Torna la coppia Leao-Pulisic?Dopo il pareggio contro il Como di Cesc Fabregas, il Milan di Massimiliano Allegri vuole riscattarsi.

Temi più discussi: Probabili formazioni Milan-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Lautaro Martinez, Pulisic, Nkunku, Bonny, Gabbia e Bartesaghi; Inter, col Milan si torna al 3-5-2: la probabile formazione. In mezzo al campo…; La testa di De Winter, i muscoli di Fofana, la fantasia di Nkunku: il piano di Allegri per il derby; Como-Inter: probabili, Chivu ne cambia 5. Davanti Pio Esposito-Frattesi.

Probabili formazioni Milan-Inter: Chivu studia le mosse in vista del derbyDomenica sera San Siro si accende per uno dei derby più attesi. Alle 20:45 Milan e Inter tornano a sfidarsi in una stracittadina che vale molto più dei soliti ... passioneinter.com

Probabili formazioni 28^ giornata Serie A: titolari e ballottaggiProbabili formazioni 28 giornata Serie A – Archiviata la 27^ giornata, la Serie A si prepara a tornare nel vivo con il prossimo 28° ... fantamaster.it

. @PavlovicS_31: “ #Derby Sarà una partita dura, che fa storia a sé: il tipo di sfide che mi piace” - #DerbyMilano #DerbydellaMadonnina #MilanInter @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan #Pavlovic x.com

Pavlovic carica il Milan e avvisa l’Inter: “Non è favorita, lo scorso anno siamo arrivati ottavi in campionato però i derby li abbiamo spesso vinti”. Siete d’accordo con il difensore rossonero L’intervista completa a Strahinja Pavlovic è online su Gazzetta.it - facebook.com facebook