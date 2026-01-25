Le probabili formazioni di Roma-Milan vedono Allegri optare per alcune novità, dopo la vittoria contro il Lecce. In particolare, Nkunku torna in attacco come titolare, offrendo nuove soluzioni offensive alla squadra. La sfida si presenta come un’importante occasione per entrambe le squadre di consolidare le proprie posizione in campionato, con attenzione alle scelte tattiche e ai giocatori impiegati dal primo minuto.

Probabili formazioni Roma-Milan: Allegri cambia qualcosa rispetto alla vittoria contro in Lecce. In attacco torna Nkunku titolare. Roma-Milan, sfida importante in ottica Champions League. Allegri punta sulla coppia Leao-Nkunku in attacco. Spazio a Ricci a centrocampo. Ecco le probabili formazioni da Gazzetta.it. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Probabili formazioni Roma-Milan: Allegri si affida a Nkunku in attacco

Leggi anche: Torino-Milan, probabili formazioni: Allegri in emergenza in attacco. Occasione per Nkunku

Leggi anche: Roma-Milan, probabili formazioni: Gasp conferma Malen, Allegri con Nkunku centravanti

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Le probabili formazioni di Roma-Milan; Roma-Milan: le probabili formazioni e dove vedere la partita; Roma-Milan: probabili formazioni e statistiche; Roma, la probabile formazione contro il Milan: confermati Dybala e Malen, ballottaggio a sinistra.

Roma-Milan: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo realeCon l'Inter a +6 la trasferta romana per il Milan diventa già uno spartiacque della stagione come per i giallorossi nella lotta Champions ... tuttosport.com

Roma-Milan: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statisticheLa Roma arriva da un filotto importante, con quattro successi nelle ultime cinque e solidità difensiva ritrovata. Il Milan ha continuità di risultati e una lunga serie positiva, alternando vittorie ... sport.virgilio.it

#RomaMilan #milan #SempreMilan #SerieA Roma-Milan, probabili formazioni: #Allegri punta su #Nkunku e #Ricci. Ecco le scelte x.com

Juventus-Napoli: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A - facebook.com facebook