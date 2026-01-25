Probabili formazioni Roma-Milan | Allegri si affida a Nkunku in attacco
Le probabili formazioni di Roma-Milan vedono Allegri optare per alcune novità, dopo la vittoria contro il Lecce. In particolare, Nkunku torna in attacco come titolare, offrendo nuove soluzioni offensive alla squadra. La sfida si presenta come un’importante occasione per entrambe le squadre di consolidare le proprie posizione in campionato, con attenzione alle scelte tattiche e ai giocatori impiegati dal primo minuto.
