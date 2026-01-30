Incendio in un garage in via Pozzo donna lievemente intossicata dal fumo

Questa sera, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Pozzo, dove un incendio ha coinvolto un garage di un condominio. Una donna è rimasta leggermente intossicata dal fumo e ha ricevuto assistenza sul posto. Le fiamme sono state domate in breve tempo, evitando che si propagassero agli altri appartamenti.

I vigili del fuoco sono intervenuti nella tarda serata di giovedì 29 gennaio in via Pozzo a causa di un incendio divampato nel garage di un condominio. Le cause sarebbero accidentali, e probabilmente dovute al cortocircuito elettrico di un elettrodomestico. A causa del fumo denso che si è sprigionato, una 43enne è rimasta lievemente intossicata ed è stata trasportata in ospedale dall'ambulanza della Cri intervenuta insieme all'autoinfermieristica del 118. Sul posto anche una pattuglia della Polizia locale in supporto per la viabilità durante le operazioni dei vigili del fuoco.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

