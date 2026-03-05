Primavera 1 Milan-Cremonese 0-1 | via al secondo tempo | Live News

Alle 14.00 si è disputato il match tra Milan Primavera e Cremonese, valido per la 28ª giornata di Primavera 1. La partita è iniziata nel primo tempo senza reti, ma nel secondo tempo la Cremonese ha segnato il gol decisivo, portandosi a casa la vittoria con il risultato di 1-0. La gara si è svolta allo stadio di riferimento e ha visto entrambe le squadre impegnate con intensità.

