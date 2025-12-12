Primavera Bologna-Milan 0-1 | inizia il secondo tempo | LIVE NEWS

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 14:00 al Centro Tecnico Niccolò Galli si disputa la sfida della 15ª giornata del campionato Primavera tra Bologna e Milan. La partita, live, segna l'inizio del secondo tempo, offrendo ai tifosi un'anticipazione delle emozioni e delle strategie in campo tra le due squadre.

Alle ore 14:00, al Centro Tecnico Niccolò Galli si giocherà la 15^ giornata del campionato Primavera, Bologna-Milan. Pianetamilan.it

Bologna-Milan (0-1): traversa di N'Diaye, i rossoneri si salvano

primavera bologna milan 0Bologna-Milan (0-1): traversa di N'Diaye, i rossoneri si salvano -  N'Diaye ad un passo dalla marcatura, ma la girata di testa del giocatore felsineo si è stampata sul legno della porta di Longoni salvando ... milannews.it

primavera bologna milan 0Bologna-Milan (0-1): fine primo tempo a Crespellano - Milan in vantaggio grazie alla splendida rete di Lontani, al settimo centro stagionale. milannews.it

primavera bologna milan 0 1 inizia il secondo tempo live news

© Pianetamilan.it - Primavera, Bologna-Milan 0-1: inizia il secondo tempo | LIVE NEWS

CAMPIONATO PRIMAVERA: Bologna - Milan 0-2

Video CAMPIONATO PRIMAVERA: Bologna - Milan 0-2