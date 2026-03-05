Primavera 1 Milan-Cremonese 0-1 | segna Gashi | Live News

Alle ore 14.00 si è disputata la partita tra Milan Primavera e Cremonese, valida per la 28ª giornata di Primavera 1. La partita si è conclusa con la vittoria della Cremonese per 1-0, grazie a un gol di Gashi. La partita si è svolta allo stadio di Milano, con entrambe le squadre che hanno affrontato l'incontro con intensità.

Alle ore 14.00 si gioca Milan Primavera-Cremonese, gara valida per la 28^ giornata di Primavera 1. Segui in LIVE la partita con noi!. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

