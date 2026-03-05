Primark sempre più vicino andrà nell’ex Carrefour | trattativa verso la chiusura

Primark si avvicina a Camerano, dove dovrebbe aprire un punto vendita nell’ex supermercato Carrefour. La trattativa tra le parti è in fase avanzata e si sta avviando verso la conclusione. La notizia ha generato interesse tra i residenti, anche se l’apertura ufficiale non è ancora stata annunciata. La data di apertura potrebbe essere fissata nei prossimi mesi.

Camerano (Ancona), 5 marzo 2026 – Il suo arrivo è molto atteso, anche se ci sarà ancora da attendere. Come noto, Primark, colosso irlandese specializzato nella vendita di abbigliamento e non solo, sta lavorando per l'accordo commerciale con chi oggi detiene la proprietà dell'ex Carrefour dell'Aspio di Camerano per mettere radici in quella struttura dismessa da anni. Se ne è parlato l'altra sera tramite un'interrogazione presentata dal consigliere Francesco Marzocchi di Nuovamente Camerano. L'iter burocratico con tra la proprietà e la holding che controlla Primark sta andando avanti e la chiusura della trattativa è più che mai vicina, ha confermato l'amministrazione comunale.