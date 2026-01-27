Mercato Torino Ngonge sempre più vicino all’Espanyol | trattativa ai dettagli e fumata bianca attesa a breve

La trattativa tra Torino e l’Espanyol per Cyril Ngonge sta per concludersi. L’attaccante belga si avvicina al trasferimento, con le trattative ormai a buon punto. La fumata bianca è attesa a breve, segnando un nuovo passo nel mercato delle squadre italiane ed europee.

Radunovic si avvicina alla Sampdoria, con la trattativa che si avvicina alla conclusione.

Mercato Torino, Ngonge verso l’Espanyol: l’attaccante belga è pronto a lasciare la Serie A con la trattativa ormai alle battute finaliMercato Torino, Ngonge verso l’Espanyol: l’attaccante belga è pronto a lasciare la Serie A con la trattativa ormai alle battute finali L’Espanyol è ormai vicino a definire l’arrivo di Cyril Ngonge, co ... calcionews24.com

Mercato Torino, Ngonge può partire: offerta dall’esteroCyril Ngonge verso l’addio al Torino? L’attaccante belga, in prestito dal Napoli, sta faticando in granata e non riesce ad incidere durante le partite, tanto che è uno dei più fischiati della squadra ... sportal.it

