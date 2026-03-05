Un medico ortopedico è stato arrestato all’ospedale di Guastalla dai carabinieri del Nas mentre riceveva in contanti il pagamento di una visita specialistica da un paziente. L’arresto è avvenuto lunedì in flagranza di reato, dopo che gli agenti lo hanno sorpreso nel momento in cui si faceva pagare direttamente in presenza del paziente. L’operazione ha portato all’arresto immediato del professionista.

Reggio Emilia, 5 marzo 2026 – I carabinieri del Nas (Nucleo antisofisticazioni di Parma) lo hanno arrestato lunedì in flagranza di reato all’ospedale di Guastalla: lui, un medico ortopedico, è stato sorpreso mentre stava ricevendo il compenso di una visita specialistica direttamente da un paziente. È stato il culmine di un’attività investigativa che durava da tempo e che si è avvalsa di numerose intercettazioni ambientali e telefoniche. Sono state formulate due ipotesi di reato per lo specialista, che lavora in servizio nell’Azienda sanitaria reggiana, ha alle spalle una lunga attività, ricopre un ruolo di dirigente medico e lavora tra Guastalla, Correggio, Montecchio e Sant’Ilario: peculato e falso in atto pubblico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Choc in ospedale: medico ortopedico arrestato mentre si fa pagare in contanti le visite

