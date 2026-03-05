prima soddisfazione per penta

Dopo poco più di un anno dall’esordio in WWE, Penta ha conquistato il suo primo titolo: l’Intercontinentale. Il riconoscimento arriva in un momento in cui il titolo non è al massimo della popolarità, ma rappresenta comunque un risultato importante per il wrestler. La vittoria segna un traguardo concreto nel percorso in federazione, evidenziando le sue capacità sul ring.

Dopo poco più di un anno dal suo esordio in WWE, è arrivato il primo alloro per Penta. Il titolo Intercontinentale non è in uno dei suoi momenti più alti come ai tempi di Gunther campione, ma è comunque un riconoscimento del buon lavoro fatto finora. Quello del lottatore mascherato è stato un 2025 di anni e bassi, con l’impressione che la federazione non abbia creduto fino in fondo in lui, almeno per ora. Rispetto a tanti altri luchadroes visti sulla scia Rey Mysterio, mi sembra che il pubblico WWE lo percepisca in modo diverso. Un po’ per l’altezza e il fisico, più spesso rispetto a tanti pesi leggeri che combattono a viso coperto, ma anche per il look azzeccato e la catchphrase divenuta subito popolare (anche se a volte esagera nel ripeterla durante i match). 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

