Pallanuoto Penta occasione Jesina per risalire

Con l’inizio dei campionati di serie C e Promozione regionale, il weekend di pallanuoto modenese si presenta con alcune variazioni. La Promozione, che vede otto squadre al via tra cui tre modenesi, ha già anticipato una partita importante: il derby tra Accademia Militare Modena e Onda Blu Formigine, rinviato al 7 febbraio. Questo incontro potrebbe già offrire indicazioni sulla supremazia provinciale nel torneo.

Con l'inizio dei campionati maschili di serie C e Promozione regionale, quello di domani doveva essere il primo weekend al completo per la pallanuoto modenese: in realtà non sarà così, perché il campionato di Promozione, otto squadre al via con tre modenesi, parte già con un posticipo, ed è proprio quello della partita più importante, il derby tra l'attesissima Accademia Militare di Modena e l' Onda Blu Formigine, che potrebbe già delineare la supremazia provinciale nel torneo, ma che si giocherà solo il 7 febbraio. Fari puntati quindi ancora sul campionato di serie B, dove il Penta Modena torna alla piscina Dogali ospitando alle 17 la neo promossa Jesina, penultima in classifica: dopo la mezza delusione del pari di Vicenza, per la squadra di Luca Selmi si prospetta una buona occasione per tornare subito alla vittoria, ed allontanare ulteriormente la zona calda.

Pallanuoto Serie C: Azzurra e Jesina pareggiano, tutto si decide al ritorno - Una partita tosta ma corretta, disputata alla Colzi–Martini in una buona cornice di pubblico nonostante la calura più estiva che primaverile. lanazione.it

I precedenti: la prima sfida risale al 2014, in serie B, tra Modena Nuoto e Marche Nuoto Jesi, poi dieci anni dopo in C, si ritrovano Pentathlon Modena e Patom Jesina Pallanuoto. #bellomuntobè - facebook.com facebook

