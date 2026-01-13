Penta promette | Diventerò campione in WWE

Penta, wrestler noto nel WWE Universe, ha condiviso un messaggio diretto sul suo futuro in WWE. In un video pubblicato dall’account ufficiale WWE Español, ha riflettuto sul suo primo anno in compagnia e ha dichiarato con determinazione che il suo obiettivo è diventare campione. Questo messaggio sottolinea la sua ambizione e il desiderio di raggiungere traguardi importanti nel mondo del wrestling professionistico.

Penta ha lanciato un messaggio forte e chiaro al WWE Universe. In un nuovo video pubblicato dall'account ufficiale WWE Español, il luchador ha parlato del suo primo anno nella compagnia e ha promesso che il suo destino è quello di diventare campione in WWE. Nel filmato, Penta ha riconosciuto che i suoi primi dodici mesi non sono stati all'altezza delle aspettative, ma ha ribadito di non avere alcuna intenzione di mollare. " È passato un anno da quando sono arrivato in WWE. So di non aver ottenuto i migliori risultati, ma continuo a lottare ogni singolo giorno, perché questo lo prometto a tutti voi.

