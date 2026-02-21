Prima pagina Gazzetta dello Sport | Lautaro nel derby è dura

Lautaro Martinez ha saltato il derby per un infortunio muscolare, che ha richiesto alcuni giorni di riposo. La sua assenza pesa sul reparto offensivo dell’Inter, già sotto pressione dopo le ultime partite. I tifosi aspettano notizie sulle sue condizioni, sperando in una pronta ripresa. Intanto, il tecnico prepara le alternative in vista delle prossime sfide e valuta le scelte da adottare senza il suo attaccante principale. La sfida si avvicina e la squadra si prepara a reagire.

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 21 febbraio 2026. Diamo un'occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con le Olimpiadi: "Siamo da 10". Inter, Pio con Thuram per scappare. Lautaro nel derby è dura. Svolta Spalletti: "Firmo subito". Niente grazia per Kalulu.