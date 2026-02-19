Prima pagina Gazzetta dello Sport | Frenata Milan Maignan sbaglia pari Leao

Il Milan ha pareggiato contro il Napoli, una decisione influenzata da un errore di Maignan che ha regalato il gol decisivo. La partita si è complicata per i rossoneri quando il portiere ha commesso un’uscita avventata, lasciando il pallone in area. Leao ha tentato di risolvere la situazione, ma il risultato si è concluso con un 1-1. I tifosi rossoneri seguono con attenzione le prossime mosse di mercato del club, sperando di migliorare le prestazioni nelle prossime sfide.

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 19 febbraio 2026. Diamo un'occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con la Champions: "Inter 3 schiaffi dal Bodo, ma in campionato è a +7". Il Milan infatti sbatte contro io Como (1-1). Frenata Milan, Maignan sbaglia, pari Leao. La Gazzetta in prima pagina: Frenata MilanIl Milan non va oltre l'1-1 a San Siro contro il Como e frena nelle parti alte della classifica. Ne parla l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport in apertura di giornale. 24ª giornata che manda un segnale chiarissimo: l'Inter scappa. Il 5-0 al Sassuolo vale l'allungo in vetta a +8 sul Milan, che deve recuperare una gara, e +9 sul Napoli, che resta comunque in scia dopo la vittoria a Genova. Frenata per Juve e Lazio con il pari.