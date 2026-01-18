Perde il controllo dell' auto mentre va al lavoro la Fiat Panda si ribalta | ragazzo rimane incastrato tra le lamiere

Da anconatoday.it 18 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stamattina ad Ancona, lungo via della Montagnola, un giovane alla guida di una Fiat Panda ha perso il controllo del veicolo, che si è ribaltato. L’incidente ha causato l’estrazione del ragazzo tra le lamiere, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità, che stanno valutando le cause e le eventuali responsabilità.

ANCONA - Paura questa mattina lungo via della Montagnola dove un ragazzo si è ribaltato mentre era alla guida della sua auto. Il giovane, residente a Chiaravalle, stava andando al lavoro quando, per cause da chiarire, ha perso il controllo della sua Fiat Panda. Sul posto gli operatori della Croce. 🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Perde il controllo del mezzo, centra due veicoli in sosta e si ribalta: automobilista incastrato tra le lamiere

Leggi anche: Arezzo: incidente fra auto al Policiano, una si ribalta. Conducente incastrato tra le lamiere

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.