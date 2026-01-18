Perde il controllo dell' auto mentre va al lavoro la Fiat Panda si ribalta | ragazzo rimane incastrato tra le lamiere

Stamattina ad Ancona, lungo via della Montagnola, un giovane alla guida di una Fiat Panda ha perso il controllo del veicolo, che si è ribaltato. L’incidente ha causato l’estrazione del ragazzo tra le lamiere, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità, che stanno valutando le cause e le eventuali responsabilità.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.