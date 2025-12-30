Pronto il nuovo piano della sosta in città | tariffe in aumento dopo 13 anni ma anche la mezz' ora gratis

Ravenna presenta il nuovo piano della sosta, con tariffe che aumentano dopo 13 anni di stabilità e l'introduzione di una mezz'ora gratuita. La modifica mira a migliorare la gestione degli spazi e a offrire nuove opportunità ai cittadini e ai visitatori. La riforma rappresenta un passo importante per l’organizzazione del traffico e la qualità urbana, mantenendo un equilibrio tra esigenze economiche e funzionali della mobilità locale.

Ravenna si prepara ad accogliere una piccola "rivoluzione", per quanto riguarda il piano della sosta in città. Da marzo giungerà infatti una rimodulazione delle tariffe dei parcheggi a pagamento, insieme alla definizione di nuovi posti auto a strisce blu e ad alcune novità per quanto riguarda. Mezz'ora gratis per le soste brevi - A partire dal mese di marzo il Comune di Ravenna si doterà di un nuovo piano della sosta, frutto di un confronto tra Amministrazione comunale e ...

La presentazione del nuovo piano della sosta in Municipio (foto Massimo Argnani)

