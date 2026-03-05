Prevenzione maschile | quando i tabù ostacolano la diagnosi

A Bergamo è stata avviata un'iniziativa di prevenzione rivolta agli uomini per sensibilizzare sulla diagnosi precoce del tumore alla prostata. L’obiettivo è superare i pregiudizi sociali che spesso ostacolano il ricorso agli esami e alle visite mediche necessarie. La campagna coinvolge professionisti sanitari e associazioni locali, puntando a facilitare l’accesso alle prestazioni di prevenzione.

Bergamo. L’iniziativa di prevenzione al tumore alla prostata che abbatte i preconcetti sociali. La Provincia di Bergamo, in collaborazione con Centro Salute Uomo, Lilt Bergamo e Heidelberg Materials promuove due giornate del benessere e della prevenzione maschile: un’iniziativa dedicata alla salute e al benessere degli uomini di tutte le età. Le date scelte sono quelle di martedì 10 e mercoledì 11 marzo, nella fascia oraria 9-19. I cittadini interessati possono prenotarsi al link e presentarsi nel cortile del Palazzo della Provincia, dove saranno allestite delle unità mobili in cui verranno eseguiti screening e counseling gratutiti. Infatti, l’obiettivo non è solo quello di sensibilizzare alla prevenzione, ma anche di superare tabù e reticenze, che ancora oggi ostacolano i controlli maschili. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Giornata contro il cancro. Greco (S.I.d.R.): "Prevenzione e diagnosi precoce sono tutela per la vita riproduttiva"

La buona regola Tuteri: "Fai prevenzione . La diagnosi precoce può salvare la vita"

