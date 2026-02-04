La buona regola Tuteri | Fai prevenzione La diagnosi precoce può salvare la vita
La prevenzione può davvero fare la differenza. Questa mattina, presso il reparto di emergenza dell’ospedale, si è parlato ancora una volta di diagnosi precoce e importanza di agire subito. Un medico ricorda che non bisogna aspettare, ma fare controlli regolari e intervenire tempestivamente. La parola d’ordine resta: fare prevenzione oggi, per evitare conseguenze più gravi domani.
"Non aspettare domani. Fai prevenzione oggi". Già, è proprio così: la prevenzione può salvare la vita. Non è uno slogan, ma una realtà confermata ogni giorno dalle diagnosi precoci e dagli screening che consentono di intervenire in tempo. È un messaggio semplice e diretto, che in Umbria arriva con forza dalla Lilt Perugia, impegnata nella promozione della salute e nella diffusione di una cultura della prevenzione. Nel 4 febbraio, Giornata mondiale contro il cancro, promossa dalla Union for International Cancer Control e sostenuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’appello che parte dalla Lilt Perugia è rivolto direttamente ai cittadini: non rimandare i controlli, aderire agli screening, prendersi cura di sé. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Prevenzione primaria, diagnosi precoce, in particolare dei tumori femminili. La Convenzione siglata istituisce un programma per tutelare la salute delle donne detenute
Re Carlo e la «buona notizia» sul tumore, l’annuncio in Tv sulla nuova terapia «grazie alla diagnosi precoce» – Il video
Re Carlo ha annunciato in TV una speranza concreta nella lotta contro il tumore, sottolineando l’importanza della diagnosi precoce e di un intervento tempestivo.
