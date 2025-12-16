IX edizione del Progetto-Concorso su legalità e merito | candidature entro il 30 gennaio

È aperta l’IX edizione del Progetto-Concorso dedicato alla promozione della legalità e del merito, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in collaborazione con istituzioni di rilievo. Le candidature devono essere presentate entro il 30 gennaio, offrendo agli studenti un’opportunità di approfondimento e impegno sui temi fondamentali della società civile.

È stata avviata la nuova edizione del Progetto-Concorso Diffusione della cultura della legalità e promozione del merito, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito insieme a una rete di istituzioni tra cui la LUISS Guido Carli, il Ministero della Giustizia, il Consiglio Superiore della Magistratura, l’ANAC, la Direzione Nazionale Antimafia e l’Arma dei Carabinieri. L'articolo . Orizzontescuola.it La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Premiazioni Concorso nazionale Bibbia e Scuola - IX Edizione - Biblia Video Premiazioni Concorso nazionale Bibbia e Scuola - IX Edizione - Biblia Video Premiazioni Concorso nazionale Bibbia e Scuola - IX Edizione - Biblia Torna la Mostra del Cinema di Taranto: focus sulla Palestina - La Mostra del Cinema di Taranto conferma così il suo ruolo di piattaforma culturale e cinematografica, capace di avvicinare Oriente e Occidente e di promuovere il dialogo attraverso l’arte e la ... giornaledipuglia.com

Premiazione nazionale dell’ottava edizione del Progetto – Concorso “PretenDiamo Legalità” - Si è svolta ieri mattina presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Caserta la cerimonia di premiazione nazionale, dell’ottava edizione del concorso “PretenDiamo Legalità”, realizzato ... lanazione.it

Conclusa l’edizione 2024–2025 del progetto: i disegni dei ragazzi in viaggio sui bus del trasporto urbano - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.