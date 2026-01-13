Riscaldamenti ko a Palermo | la protesta degli studenti ferma le lezioni in un istituto del centro storico

A Palermo, uno stop ai riscaldamenti presso un istituto del centro storico ha causato la sospensione delle lezioni. Il guasto, segnalato già a dicembre, ha portato alla protesta degli studenti, che si sono fermati fino all'intervento dei tecnici nel pomeriggio. La situazione evidenzia le criticità legate alla manutenzione degli impianti scolastici e l’importanza di interventi tempestivi.

A Palermo, un guasto agli impianti di riscaldamento di una scuola segnalato già a dicembre ha innescato la protesta degli studenti, risolta solo dopo l'intervento pomeridiano dei tecnici. I sindacati denunciano ritardi nell'uso dei fondi PNRR e criticità strutturali diffuse negli edifici scolastici del territorio. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

