Fano il nuovo liceo Nolfi prende forma con auditorium e campo da rugby

Fano, 3 febbraio 2026 – Marciano spediti i lavori per la costruzione del nuovo liceo Nolfi nel quartiere Poderino, dopo che l'ex Carducci era stato dichiarato inagibile nel 2019 e demolito nel 2024: 40 aule, 12 laboratori, un auditorium-aula magna per 250 persone con ingresso autonomo rispetto alla scuola (per uso extra scolastico), due palestre, un'area sportiva all'aperto completamente riqualificata, con campo da rugby a servizio di tutta la città. Un'area su cui la Provincia sta pensando di bandire un concorso di idee con il coinvolgimento degli studenti per avere suggerimenti sul loro utilizzo.

