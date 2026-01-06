Premio Letterario Chianti. Trentottesima edizione. Autori e libri candidati. Grande narrativa italiana.

Il Premio Letterario Chianti, giunto alla sua trentottesima edizione nel 2026, rappresenta un evento di rilievo nel panorama della narrativa italiana. Promosso dai Comuni del Chianti Senese e Fiorentino, riconosce autori e libri di grande valore, contribuendo alla valorizzazione della produzione letteraria nazionale. La manifestazione si conferma come un appuntamento importante per la letteratura italiana, sottolineando l’impegno del territorio nella promozione della cultura e delle nuove voci letterarie.

Nella primavera 2026 il prestigioso Premio Letterario Chianti, sostenuto tra gli altri dai Comuni del Chianti Senese e Fiorentino, si avvia al traguardo delle 38 edizioni. Il Premio Letterario Chianti nacque da un’idea dello scrittore Paolo Codazzi, Direttore della rivista culturale Stazione di Posta, e fu fondato nel 1987 mediante la collaborazione tra l’Amministrazione Comunale di Greve in Chianti (con l’allora Sindaco Alberto Bencistà e con Fabio Baldi, Vicesindaco e Assessore alla Cultura) e la rivista culturale Stazione di Posta. Le prime edizioni alternavano annualmente Poesia e Narrativa, poi dall’edizione del 1992 il Premio si è riferito esclusivamente alla narrativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

