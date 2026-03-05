In molti paesi, è ormai comune prelevare contanti direttamente alla cassa mentre si fa la spesa, grazie al sistema cash back attivabile con il POS. Questa pratica permette ai clienti di ottenere denaro contante senza dover recarsi allo sportello bancario, trasformando i supermercati in punti di prelievo automatico. La tendenza si sta diffondendo rapidamente, rendendo più semplice l’accesso al contante durante gli acquisti quotidiani.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Sognare non costa nulla, ma oggi è possibile fare il lavoro che abbiamo sempre sognato? Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana “Amore non è totale dipendenza. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - Prelevare contanti alla cassa mentre si fa la spesa

Choc in ospedale: medico ortopedico arrestato mentre si fa pagare in contanti le visiteReggio Emilia, 5 marzo 2026 – I carabinieri del Nas (Nucleo antisofisticazioni di Parma) lo hanno arrestato lunedì in flagranza di reato all’ospedale...

Leggi anche: Giorgia si spaventa mentre fa la spesa: lo scherzo di Emanuel Lo finisce su TikTok. Il video

The 4% Rule: The Pathway To Financial Independence

Una selezione di notizie su Prelevare contanti.

Argomenti discussi: Rapinata mentre preleva al bancomat: 65enne strattonata e spinta a terra da uno sconosciuto, scappato con 2mila euro; Truffa, tentano di cambiare 300 euro in un bar con la tecnica del Rendez-moi.