Preghiera della sera 10 Gennaio 2026 | Manifestati a me Signore

Il 10 gennaio 2026, nella preghiera della sera, rivolgiamo a Dio la richiesta di manifestarsi a noi. In questo momento di riflessione, ci rivolgiamo alla Beata Maria Vergine affinché ci accompagni nel desiderio di conoscere la presenza del Signore nella nostra vita. Un gesto di fede semplice, ma sincero, che ci invita alla calma e alla speranza.
“Manifestati a me Signore”. Questo Sabato con la preghiera della sera chiediamo questa grazia alla Beata Maria Vergine. Santa Maria, Vergine della notte, noi t’imploriamo di starci vicino quando incombe il dolore, irrompe la prova, sibila il vento della disperazione, il freddo delle delusioni o l’ala severa della morte (Don Tonino Bello). Solo pochi minuti,. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Preghiera della sera - 10 gennaio 2026
