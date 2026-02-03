Questa mattina, come ogni martedì, molti si sono rivolti agli Angeli per chiedere protezione e forza. La tradizione vuole che in questo giorno si preghi con fiducia, affidando la giornata ai custodi celesti. Tante persone si sono messe a pregare, sperando in un aiuto che arrivi dall’alto per affrontare le sfide di ogni giorno.

Il martedì è il giorno dedicato agli Angeli: rivolgiamoci ai nostri custodi celesti con la preghiera del mattino, affidando a loro la nostra giornata e chiedendo la loro protezione. O santo Angelo Custode, abbi cura dell’anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il cuore (Padre Pio). Celebriamo tutti gli Angeli ed i Santi che si fanno nostri intercessori presso il Padre. Affidiamoci alla loro protezione imitandone l’esempio nella fede. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Noi Ti chiediamo, Signore, di moltiplicare oggi nella Tua Chiesa i maestri, gli evangelisti e i profeti che diffondono la Tua luce nella notte del mondo. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino del 3 Febbraio 2026: “Donami la perseveranza”

Approfondimenti su Preghiera Mattino

Oggi mattina, mentre si apre la settimana, molte persone si sono fermate per invocare lo Spirito Santo.

La domenica è un momento di riflessione e devozione dedicato alla Santissima Trinità.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Preghiera Mattino

Argomenti discussi: Volume delle preghiere troppo alto. Il Centro islamico di Jesi nel mirino dei vicini; Picarelli, lacrime e preghiere: Un miracolo per Sharon; Pubblica il filmato - Getinjo prega la preghiera del mattino in moschea; L’Ue unita dovrebbe aiutare a disarmare Hamas a Gaza.

Preghiera del mattino del 1 Febbraio 2026: Aiutami a fare la Tua volontàCelebriamo la Santissima Trinità con la preghiera del mattino per lodare il Signore e rinnovare la nostra fede in questa Domenica di festa. lalucedimaria.it

Preghiera del mattino del 31 Gennaio 2026: Alimenta in me la caritàAffidiamo questo Sabato al Cuore di Maria: invochiamo la sua guida e lasciamoci trasformare dall'amore del Signore. lalucedimaria.it

#PreghiamoInsieme la preghiera del mattino su #ClickToPray: clicktopray.org x.com

SAN FRANCESCO D'ASSISI. . Festa liturgica della Presentazione del Signore. I frati del Sacro Convento vi invitano a unirvi a loro nella Basilica di san Francesco in Assisi per la preghiera del mattino seguita dalla Santa Messa. - Vuoi far celebrare una S. Me - facebook.com facebook