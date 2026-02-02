Preghiera del mattino 2 Febbraio 2026 | Donami la fedeltà

Oggi mattina, mentre si apre la settimana, molte persone si sono fermate per invocare lo Spirito Santo. La preghiera del mattino invita a chiedere fedeltà e forza per affrontare i giorni che verranno. È un gesto semplice, ma carico di intenzioni, che mira a trovare energia e pace prima di cominciare le attività quotidiane.

Lunedì nel segno dello Spirito Santo. Invoca la Sua potente presenza con la preghiera del mattino di oggi: un soffio divino per iniziare la settimana con rinnovata forza interiore. L'anima mia Vi adora, il mio cuore Vi benedice e la mia bocca Vi loda, o santa ed indivisibile Trinità: Padre Eterno, Figliuolo unico ed amato dal Padre, Spirito consolatore che procedete dal loro vicendevole amore. Celebriamo e lodiamo la Santissima Trinità affinché la Sua potenza scenda su ognuno di noi donandoci una forza sempre nuova per la nostra debole fede. Ogni giorno della settimana, secondo il calendario della Chiesa Romana, ha una sua devozione particolare.

