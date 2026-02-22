Sex influncer virtual girlfriend stupri nel cyberspazio Sesso e intimità nell’epoca dell’IA nel libro Amanti sintetici | Soluzioni tecnologiche di un’economia della solitudine

Il libro “Amanti sintetici” affronta il fenomeno dei sex influencer e delle ragazze virtuali, evidenziando come la diffusione di queste figure digitali abbia aumentato i casi di abusi online. La causa risiede nell’uso incontrollato di tecnologie che facilitano incontri virtuali e incontri non consensuali. La presenza di contenuti espliciti e l’assenza di limiti concreti favoriscono situazioni di rischio. La questione rimane aperta mentre cresce l’interesse verso le soluzioni tecnologiche per contrastare queste dinamiche.

Sexfluencer, virtual girlfriend, stupri nel cyberspazio. Il sesso, le relazioni, l’intimità nell’epoca dell’Intelligenza Artificiale sono serviti. Amanti sintetici (Il pensiero scientifico editore) è una mappatura seria, succinta e puntuale su un terreno apparentemente pruriginoso e facilone, come quello che riguarda l’esplosione di attenzione e uso delle nuove tecnologie generative di contenuti nella sfera del desiderio e dell’eros. I casi di cronaca sull’ampio e seguitissimo tema sono diventati oramai dei must da clickbait. Nel libro ne vengono sommariamente ricordati alcuni bizzarri come quello del produttore musicale che prima si dispera quando un aggiornamento del software resetta la conversazione con la sua assistente virtuale Sol, poi tornata “in vita” lei, lui le chiede di sposarla e a quel punto è la moglie del produttore, quella in carne ed ossa, a chiedere il divorzio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’ultima frontiera del sesso a Napoli: boom di sex doll tra solitudine, curiosità e nuove abitudiniA Napoli, il mercato delle sex doll sta crescendo, riflettendo cambiamenti nelle abitudini e nelle esigenze di molte persone.

La chimica dell’amore? “È scritta nel cervello non nell’algoritmo: ecco perché con l’Ia non può funzionare”Il neuroscienziato ha spiegato che il cervello reagisce con una scarica di sostanze chimiche quando si prova amore, una reazione che l’intelligenza artificiale non può replicare.

