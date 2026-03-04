Nel carcere di Prato, una rivolta dei detenuti ha impedito il sequestro di droga previsto dalle autorità. La protesta ha causato interruzioni nelle attività e momenti di tensione all’interno della struttura. La procura di Prato ha evidenziato l’aumento di episodi di illegalità e ha chiamato in causa le forze dell’ordine per garantire la sicurezza. La situazione resta sotto osservazione.

Droga, cellulari e anche una recente rivolta contro gli agenti: la procura di Prato richiama ancora l’attenzione sull’escalation di illegalità nel carcere della Dogai PRATO, 04 MAR – Secondo quanto riferiscono gli inquirenti, nonostante i ripetuti interventi repressivi messi in atto negli ultimi mesi – tra cui due maxi blitz con centinaia di agenti e militari impiegati – prosegue l’attività illecita sia all’interno sia all’esterno della casa circondariale della Dogaia. L’episodio recente più grave risale al 28 febbraio quando in pieno giorno due giovani – un 20enne tunisino e un 19enne italiano – sono stati presi mentre lanciavano tre involucri con droga oltre il muro di cinta, in direzione del campo di calcio dove c’erano detenuti della sesta sezione. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Carcere Prato: rivolta di detenuti impedisce sequestro di droga

Rivolta in infermeria nel carcere di Frosinone: detenuti aggrediscono medici e agentiMomenti di forte tensione nella serata del 7 gennaio 2026, all’interno della Casa circondariale di Frosinone.

Rivolta nel carcere di Piazza Lanza, detenuti fuori dalle celleLa polizia penitenziaria sta cercando di contenere i disordini, mentre fuori della struttura sono schierate diverse pattuglie e camionette della...

Contenuti e approfondimenti su Carcere Prato.

Discussioni sull' argomento Carcere Prato, rivolta 60 detenuti ha impedito sequestro di droga; Novoli, ragazzo violentato mentre tornava a casa in tramvia.

Carcere Prato, rivolta 60 detenuti ha impedito sequestro di droga(ANSA) - PRATO, 04 MAR - Droga, cellulari e anche una recente rivolta contro gli agenti: la procura di Prato richiama ancora l'attenzione sull'escalation di illegalità nel carcere della Dogaia. Second ... gazzettadiparma.it

Carcere di Prato, rivolta di detenuti per impedire il sequestro di drogaLa procura ricostruisce episodi recenti alla Dogaia: telefoni e stupefacenti continuano a entrare nell’istituto ... gonews.it

PROCURA REPUBBLICA – PRATO * CARCERE LA DOGAIA: «INDAGATI 2 FORNITORI E SEQUESTRATI 800 GRAMMI DI DROGA» x.com

Caritas Prato. . Giovedì 19 febbraio si è tenuto presso il Palazzo delle Professioni un evento organizzato dall'Ordine degli Architetti di Prato a tema #carcere. Anche noi abbiamo partecipato portando la nostra mostra - facebook