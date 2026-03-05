Potenziamento delle visite fiscali INPS 2026 | perché è necessaria una circolare interna Ecco il modello

L’INPS ha annunciato un potenziamento delle visite fiscali per il 2026, prevedendo l’aumento del personale medico incaricato dei controlli. Questo intervento mira a rendere i controlli più frequenti e capillari, senza alterare i diritti o le fasce di reperibilità del personale scolastico. Per attuare questa strategia, si rende necessaria una circolare interna che definisca le modalità operative.

Il rafforzamento organizzativo delle visite fiscali disposto dall’INPS per il 2026, attraverso l’ampliamento del numero dei medici incaricati, non modifica diritti, obblighi o fasce di reperibilità del personale scolastico, ma rende i controlli più frequenti e capillari. In questo contesto, la predisposizione di una circolare interna da parte del Dirigente scolastico risponde a un’esigenza di. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Congedo parentale fino ai 14 anni e visite fiscali anche ai medici specializzandi: sintesi di tutte le novità INPS 2026. Circolare

Più controlli per le visite fiscali Inps: ecco che cosa c'è da sapereI lavoratori che si assentano dal lavoro per malattia saranno presto sottoposti a controlli sempre più mirati dal parte dell'Inps, incaricato di...

Contenuti utili per approfondire Potenziamento delle visite fiscali INPS....

Discussioni sull' argomento Inps, boom di visite fiscali: cosa cambia davvero nel 2026 e chi rischia di più; Stretta dell'Inps sulle visite fiscali per le assenze da malattia. Migliaia di controlli a casa.

Inps, boom di visite fiscali: cosa cambia davvero nel 2026 e chi rischia di piùNorme invariate, ma nel 2026 aumentano frequenza dei controlli e presenza sul territorio, con verifiche mirate e incrocio più esteso dei dati. Nel secondo semestre 2025 incremento del 3,7% delle ispez ... panorama.it

Stretta dell'Inps sulle visite fiscali per le assenze da malattia. Migliaia di controlli a casa: cosa rischiano i lavoratoriL'attività di vigilanza si intensifica: più 3,7% su base annua. Le fasce orarie stabilite per le verifiche per chi lavora nel settore pubblico e privato (tra le ore 10 e le 12 e tra le 17 e le 19), le ... today.it

Il Consiglio regionale approva la mozione sul “Potenziamento della diagnosi precoce e della presa in carico dei pazienti con Alzheimer e demenze”. In Calabria si stimano circa 40 mila persone affette da demenze, con circa 6 mila nuove diagnosi ogni anno - facebook.com facebook

ll programma rientra nell’ambito del progetto “Potenziamento Rete Spazio Attivo”, finanziato dal PR Lazio FESR 2021/2027 – Obiettivo 1.3: sostenere la crescita, la competitività e l’occupazione nelle PMI x.com