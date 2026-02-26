Poste Italiane ha concluso il 2025 con risultati senza precedenti, evidenziando una crescita significativa nel settore dei pacchi e nelle attività finanziarie. La società ha registrato dati record in entrambe le aree, confermando un andamento positivo rispetto agli anni passati. L'anno appena trascorso si configura come uno dei più favorevoli per l'azienda, che continua a espandersi e a consolidare la propria presenza sul mercato.

Poste Italiane ha chiuso il 2025 con i risultati migliori della sua storia, registrando una forte crescita nel mercato dei pacchi e il record anche in ambito finanziario. Presentando il bilancio dello scorso anno, l’Amministratore Delegato Matteo Del Fante, in un’intervista rilasciata al TG Poste, ha sottolineato i risultati raggiunti spiegando che “la trasformazione dalla posta ai pacchi è in continua accelerazione”. “Continuiamo a guadagnare quote di mercato – ha spiegato Del Fante – Diamo un grande servizio ai nostri clienti e abbiamo ancora potenziale di crescita. Abbiamo consuntivato un anno record anche in ambito finanziario e abbiamo... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Poste Italiane, Del Fante: "2025 anno record in ambito finanziario e per i pacchi"

Del Fante (Poste Italiane): "2025 anno record su trasporto pacchi, finanziario e nostra super app" – Il video(Agenzia Vista) Roma, 26 febbraio 2026 "Anno record per i pacchi e la nostra trasformazione dalla posta alla logistica continua ad accelerare.

Pacchi e servizi, Poste chiude un anno record. Ora il polo finanziarioIl gruppo guidato da Matteo Del Fante si lascia alle spalle ricavi per 13,1 miliardi e utili per 3,2 miliardi, in crescita del 10%.

L'AD Del Fante ha commentato i risultati record al TG Poste

Temi più discussi: Poste: utile netto a 2,2 miliardi, in crescita del 10%. Del Fante: 2025 da record, i migliori risultati della nostra storia; Del Fante: Per Poste anno eccezionale, i migliori risultati della sua storia; Poste, nel 2025 ricavi record a 13,1 miliardi. Del Fante: Risultati migliori della nostra storia; Poste Italiane: anno record nel 2025, ricavi a €13,1 miliardi e utile in crescita del 10%.

Poste Italiane, Del Fante: «2025 anno record in ambito finanziario e per i pacchi»(Adnkronos) - Poste Italiane ha chiuso il 2025 con i risultati migliori della sua storia, registrando una forte crescita nel mercato dei pacchi e il record anche in ambito finanziario. ilmattino.it

Del Fante (Poste Italiane): 2025 anno record su trasporto pacchi, finanziario e nostra super app(Agenzia Vista) Anno record per i pacchi e la nostra trasformazione dalla posta alla logistica continua ad accelerare. Stiamo guadagnando clienti ... stream24.ilsole24ore.com

Risultati senza precedenti raggiunti da Poste Italiane nel 2025: i ricavi si sono attestati sopra i 13 miliardi di euro con utili a 2,2 miliardi di euro che hanno fatto segnare un incremento del 10% rispetto al 2024. La cedola sale del 16%. https://tgposte.poste.it/t - facebook.com facebook

Poste Italiane, Del Fante: 2025 anno record in ambito finanziario e per i pacchi. L’Amministratore Delegato ha commentato i risultati record al TG Poste sottolineando il successo dell’app “P” di Poste Italiane, utilizzata ogni giorno da 4 milioni di persone. tg x.com