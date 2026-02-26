Del Fante Poste Italiane | 2025 anno record su trasporto pacchi finanziario e nostra super app – Il video

Nel 2025 si registra un aumento significativo nel settore della logistica, con un incremento importante nel trasporto di pacchi. La crescita si accompagna a un rafforzamento delle piattaforme digitali e delle applicazioni di gestione, che stanno rivoluzionando il modo di operare delle aziende. Questo trend sembra indicare una fase di sviluppo rapido, che coinvolge vari aspetti del settore postale e logistico.

(Agenzia Vista) Roma, 26 febbraio 2026 "Anno record per i pacchi e la nostra trasformazione dalla posta alla logistica continua ad accelerare. Stiamo guadagnando clienti e quote di mercato, soprattutto grazie alla qualità del servizio offerto, elemento che conferma il nostro potenziale di crescita. Abbiamo chiuso un anno record anche sul piano finanziario e oggi abbiamo comunicato al mercato una riorganizzazione delle attività, avviando la creazione di un polo finanziario. L’obiettivo resta quello di mettere il cliente, i suoi bisogni e i servizi al centro della nostra strategia. Con l’ultimo trimestre del 2025 abbiamo completato la migrazione di tutte le app nella nostra super app, l’app unica “P”. 🔗 Leggi su Open.online

Premio Tg Poste, Del Fante (Poste): "Da parte nostra importante segnale d'attenzione ai talenti" – Il video(Agenzia Vista) Roma, 03 dicembre 2025 "Siamo un'azienda di servizi, non produciamo niente di fisico e quindi dobbiamo poggiarci sui talenti.

Tutti i numeri di Poste Italiane e le strategie su Tim e PsnPoste Italiane ha archiviato l'esercizio 2025 segnando i livelli di ricavi e redditività più alti mai registrati nella storia del gruppo ... startmag.it

