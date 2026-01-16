Addio carta e burocrazia | stop alle ricevute Pos Isee automatico e meno obblighi per le imprese

Il decreto PNRR introduce importanti semplificazioni, riducendo l’uso di documenti cartacei e automatizzando procedure come l’Isee. Queste novità mirano a semplificare le pratiche per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, favorendo un rapporto più snello con la burocrazia. La riforma rappresenta un passo avanti verso un’amministrazione più efficiente e meno onerosa, con controlli più rapidi e meno obblighi amministrativi.

Il decreto Pnrr cambia le regole: meno carta, più controlli automatici. Una sforbiciata netta alla burocrazia che riguarda cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni. Come riferito da Italia Oggi bozza del decreto legge Pnrr, in arrivo al prossimo Consiglio dei ministri, interviene su una serie di adempimenti ritenuti ridondanti e inutilmente onerosi, eliminando obblighi di conservazione e comunicazione che negli anni hanno appesantito il rapporto con il fisco. Il principio guida è chiaro: meno carta, più interoperabilità dei dati, senza rinunciare ai controlli. Addio all'obbligo di conservare le ricevute Pos per 10 anni.

