Dal 2026 obbligo di collegare pos e registratore di cassa telematico Quando Meloni diceva | Ennesimo orpello burocratico di uno Stato spione

A partire dal 2026, sarà obbligatorio collegare POS e registratori di cassa telematici, una misura che ha suscitato diverse reazioni politiche. In passato, alcuni politici, come Giorgia Meloni, avevano criticato tali norme definendole “orpelli burocratici”, ma successivamente si sono verificati cambi di posizione. Questa evoluzione evidenzia come le decisioni sulla digitalizzazione fiscale siano soggette a continui aggiustamenti, spesso in contrasto con le promesse iniziali.

Un altro dietrofront. Dopo il "riallineamento" delle accise sulle diesel e l' aumento della pressione fiscale in netto contrasto con la promessa di ridurre le tasse, anche sul fisco digitale Giorgia Meloni si ritrova a smentire la se stessa dei tempi dell'opposizione. Dal 1° gennaio 2026 entra infatti in vigore, in chiave anti evasione, l'obbligo di collegamento digitale tra Pos e registratore di cassa telematico, misura che rafforza i controlli automatici sulle transazioni e che punta a far emergere incongruenze tra pagamenti elettronici e scontrini emessi. Cinque anni fa, quando tutti i commercianti sono stati chiamati a dotarsi di un registratore in grado di comunicare all'Agenzia delle Entrate gli incassi, la leader di Fratelli d'Italia aveva attaccato via social il governo Conte II parlando di "nuova follia" e bollando l'obbligo come "una spesa a carico di chi lavora, che non combatte la vera evasione, ennesimo orpello burocratico di uno Stato spione ".

