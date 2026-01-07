Registratore di cassa collegato al Pos | le nuove regole dal 1° gennaio 2026
A partire dal 1° gennaio 2026, la normativa impone a tutti gli esercenti di collegare i registratori di cassa telematici ai sistemi di pagamento elettronico (POS). Questa misura mira a semplificare la gestione fiscale e migliorare la tracciabilità delle transazioni. È importante per i gestori adeguarsi alle nuove regole per garantire conformità e continuità nell’attività commerciale.
Dal 1° gennaio 2026 è scattato l’obbligo per tutti gli esercenti di collegare i registratori telematici con gli strumenti di pagamento elettronico (POS). Nell’ottica di garantire un avvio graduale dell’adempimento, per gli strumenti di pagamento elettronico per i quali vige nel mese di gennaio 2026 un contratto di convenzionamento tra il soggetto obbligato e il prestatore dei servizi di pagamento, è previsto un termine di 45 giorni, dalla data della messa a disposizione dell’apposita piattaforma telematica sul portale dell’Agenzia Entrate, per effettuare il collegamento. A renderlo noto il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate numero 424470 del 31 ottobre 2025 con cui state definite tempistiche e modalità di abbinamento dei POS. 🔗 Leggi su Leggioggi.it
Leggi anche: POS e registratore di cassa collegati dal 2026: obblighi, tempi e scadenze
Leggi anche: Pos collegato alla cassa e controlli incrociati, cosa cambia dal 2026 per i pagamenti
DAL 1° GENNAIO 2026 PARTE L’ABBINAMENTO TRA POS E REGISTRATORI TELEMATICI; Dal 2026 obbligo di collegare pos e registratore di cassa telematico; Fisco, dall'incrocio Pos-scontrini ai pignoramenti: le novità del 2026; Collegamento Pos e registratori telematici:cosa cambia da gennaio 2026.
Pos collegato alla cassa e controlli incrociati, cosa cambia dal 2026 per i pagamenti - Una norma della legge di bilancio del 2025 verrà applicata a partire dal 2026 e obbligherà a collegare Pos e registratore di cassa ... quifinanza.it
Pos e registratori di cassa: regole per collegarli dal 1° gennaio - Dal 1° gennaio i pos e i registratori di cassa saranno collegati per un puntuale rilevamento dei corrispettivi: le regole ADE per collegarli ... fiscoetasse.com
POS OBBLIGO POS e registratori di cassa: dal 2026 obbligo di collegamento digitale - Entra in vigore l’obbligo per tutti gli esercenti di collegare POS e registratori telematici tramite procedure digitali ... statoquotidiano.it
Rubati nella notte tra sabato e domenica scorsi 1000 euro dal registratore di cassa di un noto bar di Acitrezza, frazione di Acicastello. I ladri hanno forzato una porta e messo a segno il colpo. Portati via anche alcolici e panettoni artigianali. - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.