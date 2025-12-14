Il futuro del porto | Vasca di colmata? No l’eco dragaggio

Durante l'incontro presso l’Associazione Pescatori, si è discusso del futuro del porto di San Benedetto, con un focus sull’eco-dragaggio come soluzione sostenibile. Questa tecnologia rappresenta un’alternativa innovativa alla gestione tradizionale dei fondali e delle sabbie portuali, offrendo benefici ambientali e operative.

L’eco-dragaggio come alternativa alla tradizionale gestione dei fondali e delle sabbie portuali è stato uno dei punti più importanti del confronto sul futuro del porto di San Benedetto, andato in scena ieri mattina nella sede dell’Associazione Pescatori. Un tema tecnico ma centrale, che ha fatto da filo conduttore a un incontro promosso da San Benedetto Partecipa, il nuovo laboratorio politico e civico che si muove nell’area del centrosinistra cittadino. A parlarne è stato Massimo Rossi che ha spiegato come si tratti di un sistema di rimozione dei sedimenti a basso impatto ambientale, pensato per intervenire su fondali potenzialmente contaminati senza disperdere gli inquinanti. Ilrestodelcarlino.it Il futuro del porto: "Vasca di colmata? No, l’eco dragaggio" - La proposta di Massimo Rossi: "Costi elevati, meglio altre strade". ilrestodelcarlino.it

Tante presenze al confronto sul futuro del porto: “Associare la vasca di colmata allo sviluppo dell’area è un bluff” - Massimo Rossi, presidente dell’Associazione per il Parco Marino del Piceno: "Il progetto di ampliamento del porto è suggestivo, ma parliamo di costi elevatissimi" ... lanuovariviera.it

