Porto | Darsena Europa i lavori avanzano | completati in anticipo i primi 80mila metri quadrati della vasca di colmata
Accelerano i lavori per la realizzazione della Darsena Europa. Il prefetto Giancarlo Dionisi infatti nella giornata di Santo Stefano ha fatto sapere con soddisfazione che "si è conclusa l'operazione di spostamento della precarica, arrivando così all'occupazione dell'ultimo lotto lato mare".La. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Leggi anche: Nuova vasca di colmata, protesta al porto
Leggi anche: Il futuro del porto: "Vasca di colmata? No, l’eco dragaggio"
Darsena Europa, il percorso procede: Ad Anas il progetto dell'interconnessione stradale; Darsena Europa: consolidati i primi 80 mila metri quadrati della vasca di colmata; Nuova centralina di rilevamento della qualità dell’aria nelle aree di interfaccia città/porto; Porto Livorno, buone notizie per la Darsena Europa.
Livorno, Darsena Europa: lavori finiti in anticipo – completati i primi 80mila metri quadrati della vasca di colmata - Darsena Europa, a Livorno, non rappresenta solo un’opera della quale si parlerà per decenni, ma viene realizzata in anticipo, praticamente l’opposto rispett ... msn.com
Porto Livorno, via libera intesa per realizzare Darsena Europa - Ieri la Giunta regionale della Toscana ha approvato l'intesa fra Regione e Commissario straordinario: "Di fatto - ansa.it
Porto di Livorno, via libera della Regione all’intesa per completare la Darsena Europa - Ieri la Giunta regionale della Toscana ha approvato l'intesa fra Regione e Commissario straordinario: "Di fatto - ilsecoloxix.it
Approvato l’appalto da 13 milioni per il porto di Catanzaro: previsti escavi e nuova darsena pescherecci per rilanciare il turismo. - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.