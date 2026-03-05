Porto di Gioia Tauro realizzata la prima cabina elettrica | alimenterà 900 metri di banchina

Nel porto di Gioia Tauro è stata completata la prima cabina elettrica, che fornirà energia a 900 metri di banchina. La realizzazione di questa infrastruttura segna un avanzamento nel progetto di cold ironing, con lavori che proseguono secondo il cronoprogramma stabilito. L’obiettivo è migliorare la gestione energetica del porto e ridurre le emissioni inquinanti.

Attualmente in fase di prova, si partirà fattivamente con il primo collegamento di una nave container ad una presa cold ironing nel mese di aprile Step by step, la progettazione del sistema di cold ironing nel porto di Gioia Tauro prosegue a passo spedito. Attualmente in fase di prova, si partirà fattivamente con il primo collegamento di una nave container a una presa cold ironing nel mese di aprile. Si tratta di un’infrastruttura particolarmente ampia e complessa che al suo interno contiene tre convertitori, sei trasformatori e 24 quadri elettrici. Sarà al servizio di tre prese mobili di alimentazione cold ironing, complessivamente omologate a una potenza di 7,5 Megawatt, estendibili a 11 MW di potenza. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

