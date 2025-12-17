Droga sequestrati 248 kg cocaina al porto di Gioia Tauro
Nel porto di Gioia Tauro, un'importante operazione di contrasto alla droga ha portato al sequestro di 248 kg di cocaina purissima. L’intervento è stato effettuato dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria in collaborazione con l’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della stessa città.
Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria e l’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Gioia Tauro hanno sequestrato, presso il porto gioiese, una partita di cocaina purissima di 248 chilogrammi. I militari hanno selezionato e sottoposto a ispezioni due container, provenienti da Paesi d’oltreoceano, che trasportavano rispettivamente autoveicoli usati e sacchi di sesamo. I container bloccati sono stati dapprima sottoposti a scansione radiogena e successivamente a un’accurata ispezione con il prezioso ausilio delle unità cinofile in forza al Gruppo della Guardia di finanza di Gioia Tauro. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Gioia Tauro, sequestrati al porto 175 chili di cocaina
Leggi anche: Droga tra polpi e gamberi surgelati, sequestrati oltre 175 chili di cocaina per un valore di 30 milioni di euro a Gioia Tauro
Gioia Tauro, sequestrati 248 kg di cocaina colpo ai narcos internazionali
Droga, sequestrati 248 kg cocaina al porto di Gioia Tauro - (LaPresse) Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria e l’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Gioia ... stream24.ilsole24ore.com
Sequestrati altri 248 kg di cocaina al porto di Gioia Tauro - Ancora un imponente carico di cocaina è stato sequestrato al porto di Gioia Tauro dalla Guardia di Finanza e dall'ADM locale ... ilmetropolitano.it
Nuovo maxi sequestro di droga al porto di Gioia Tauro: sequestrati 248 chili di cocaina https://gazzettadelsud.it/p=2144178 - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.