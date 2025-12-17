droga sequestrati 248 kg cocaina al porto di gioia tauro

Nel porto di Gioia Tauro, un'importante operazione di contrasto alla droga ha portato al sequestro di 248 kg di cocaina purissima. L’intervento è stato effettuato dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria in collaborazione con l’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della stessa città.

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria e l’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Gioia Tauro hanno sequestrato, presso il porto gioiese, una partita di cocaina purissima di 248 chilogrammi. I militari hanno selezionato e sottoposto a ispezioni due container, provenienti da Paesi d’oltreoceano, che trasportavano rispettivamente autoveicoli usati e sacchi di sesamo. I container bloccati sono stati dapprima sottoposti a scansione radiogena e successivamente a un’accurata ispezione con il prezioso ausilio delle unità cinofile in forza al Gruppo della Guardia di finanza di Gioia Tauro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Gioia Tauro, sequestrati 248 kg di cocaina colpo ai narcos internazionali

