Trump invia la più grande portaerei del mondo in Medio Oriente La Uss Gerald Ford nuova minaccia per l’Iran

Roma, 13 febbraio 2026 – Donald Trump ha deciso di inviare la portaerei Uss Gerald Ford, la più grande del mondo, nel Medio Oriente, sostando nel Mar Rosso. La mossa nasce dalle crescenti tensioni con l’Iran, che il presidente americano considera una minaccia crescente e che ha rafforzato la presenza militare statunitense nella regione. La portaerei, nota per la sua capacità di operare con oltre 75 aerei, rappresenta ora una presenza militare senza precedenti vicino alle coste iraniane.

Roma, 13 febbraio 2026 – La più grande portaerei del mondo ha ricevuto l'ordine di salpare dal Mar dei Caraibi verso il Medio Oriente, ha dichiarato una fonte a conoscenza dei piani mentre il presidente americano Donald Trump valuta l'opportunità di intraprendere un'azione militare contro l'Iran. Lo riportano i media Usa. La spostamento della Uss Gerald R. Ford, reso nota per la prima volta dal New York Times, porterà a due le portaerei nella regione mentre Trump aumenta la pressione sull'Iran affinché raggiunga un accordo sul suo programma nucleare. La Uss Abraham Lincoln è arrivata;;in Medio Oriente più di due settimane fa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

La portaerei americana Gerald Ford è arrivata nel Golfo Persico, portando una presenza militare più forte e aumentando la pressione su Teheran, che continua a rivendicare il suo diritto a sviluppare un programma nucleare civile.

Donald Trump ha sorpreso Netanyahu con una posizione ambigua sull’Iran.

