Bologna studente porta un machete nello zaino a scuola | intervengono i carabinieri

Uno studente di 14 anni dell’Itis Giordano Bruno di Bologna è stato denunciato dopo che una docente ha segnalato la presenza di un machete nello zaino. L’intervento dei carabinieri ha evitato eventuali rischi, evidenziando l’importanza della vigilanza e della collaborazione tra scuola e forze dell’ordine. L’episodio sottolinea la necessità di attenzione costante per garantire la sicurezza negli ambienti scolastici.

Attimi di tensione venerdì 23 gennaio all'Itis Giordano Bruno di Budrio, nel Bolognese, dove i carabinieri sono intervenuti dopo la segnalazione della presenza di un'arma all'interno dell'istituto. A dare l'allarme è stata un'insegnante che, poco prima delle 13, durante il cambio dell'ora, ha notato la lunga lama nello zaino di un suo studente. All'arrivo dei militari l'angosciante scoperta: nascosto tra i libri di scuola, un machete. Il ragazzo è stato portato in caserma per ulteriori verifiche e per spiegare le motivazioni del gesto., Al termine delle procedure, il giovane è stato riaffidato ai genitori.

